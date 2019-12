WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze ue + 2 donald tuskemmanuel macron oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Klaudiusz Michalec i inni ( 1 ) Premier książki Donalda Tuska. Były premier ostrzega przed Emmanuelem Macronem - Bardzo serio traktowałbym zapowiedź Emmanuela Macrona. On jeśli się na coś uprze, to to zrobi. Nie lekceważyłbym jego słów - przyznał w... Rozwiń Gdyby Polska nie chciała to pan by … Rozwiń Transkrypcja: Gdyby Polska nie chciała to pan by serio potraktował te słowa prezydenta na prom który powiedział jeden dzień Krótko mówiąc Na miejscu polskiego rządu farby to serio bardzo potraktował bo Bo oczywiście jeśli Polska się wyłamie to ten cel Który ma do Unii Europejskiej jako całości a więc kontynentu w sensie geograficznym Ten cel nie będzie osiągalny sitak duży kraj i tak Jaki dzisiaj jest Polska jeśli ten kraj nie wejdzie w ten mechanik No to czy Sałata Całe to przedsięwzięcie Spalić na panewce a makaron jest tutaj szczególnie Ponieważ tooty Od Paryża i od Nie układu paryskiego w sprawie klimatu Zaczęła się Francuska bardzo ambitna gra oczy O czyste powietrze i bezpieczny i bezpieczeństwo dla dla klimatu także Widzieliśmy już prezydenta macrona w złych i dobrych Odsłona Jego determinacja tak Znaczy jeśli makaron się na coś uprze Krzywiń ostat To To jest Gotuj z Oznacza coś złego kiedy zablokował rozszerzenie Unii Ale też Kilku dobrych spraw I dlatego nie lekceważył mi tego jego Że Polska wypadnie z mechanizmu Solidarności finansowej Jeśli nie będzie chciała z całą resztą Europy pójść do przodu Na marginesie uwaga Niemcy Z dzień przed Radą Europejską miałem spotkanie Szefowa komisji osobą wanderlei I ona mi mówi No Polska W sumie Problem No bo Węgry powiedziały że jeśli Polska będzie przeciw to Węgry się do niej dołączą ale jeśli Polska będzie za Też będą z Ja jej powiedział Nie jestem pewny czy Węgrzy tak do końca będą z Polską nie zależy Rozstrzygnięcia No i rzeczywiście nie pierwszy i nie piąty Węgry okazały się cwańszy że tak powiem znaczy Polska została sama z Klimatyczny protest No Tanie najlepsza reputacja blokujące Walkę z kryzysem klimatycznym przykleiła się Avengers Znowu Schowały się trochę