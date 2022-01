Premier każe wypatrywać obniżek cen żywności. Wyskakują jednak rachunki grozy

Premier Mateusz Morawiecki wezwał Polaków do obserwowania cen żywności w sklepach. Jego zdaniem handlowcy wkrótce powinni je obniżyć, a to w następstwie zmniejszenia do zera stawki podatku VAT na żywność. Już się wydawało, że premier słowami poskromił drożyznę, gdy ta zaatakowała z zupełnie innej strony.