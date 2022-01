Przez Polski Ład musiał zamknąć biznes. Prowadził go 25 lat

Przedsiębiorca ostro o Polskim Ładzie

- Polski Ład jest stworzony po to, żeby zniszczyć konkretnie takie firmy jak moja. Nie malutkie, bo te najprawdopodobniej sobie poradzą i też nie giganci. Gdy ja zostanę sam, to mi odejdzie wiele kosztów. Być może sam dla siebie będę miał więcej pieniędzy, ale kosztem rozwoju. Moim zdaniem jest to wymierzone w średnie firmy, które też nie mają możliwości zatrudnić doradców finansowych i innych ekspertów. Tak jak wielkie korporacje - dodał rozmówca WP.