Premier Japonii rozmawiał z Putinem. "Sprzeciwiamy się siłowej zmianie status quo"

- Powiedziałem prezydentowi Putinowi, że bacznie i z poważnym zaniepokojeniem obserwujemy sytuację ukraińską. Wezwałem go do poszukiwania rozwiązania, które będzie możliwe do zaakceptowania dla wszystkich zainteresowanych narodów na drodze negocjacji dyplomatycznych - stwierdził premier Japonii.