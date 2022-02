Politico: Paradoks Putina. Chce, by Ukraina negocjowała z separatystami, mimo że sam jest ich "zwierzchnikiem"

Mimo całego rosyjskiego zaangażowania w funkcjonowanie ludowych republik Moskwa dalej uważa, że wojna w Donbasie jest wewnętrznym konfliktem ukraińskim. We wtorek nastąpiła jednak pewna zmiana w podejściu do tego tematu. Rosyjska Duma zagłosowała za wezwaniem Putina do formalnego uznania obu separatystycznych "republik".