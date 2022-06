Premier Izraela: nowa laserowa obrona oznacza bankructwo wrogów

Żelazna kopuła nad Izraelem ma być skuteczniejsza

Kompleksowy parasol ochronny Izraela, chroniący przed atakami rakietowymi, obejmuje konstrukcję znaną jako Żelazna Kopuła, przeznaczoną do zestrzeliwania rakiet krótkiego zasięgu, system Strzała (Strzała-2 i Strzała-3), który przechwytuje rakiety balistyczne poza atmosferą ziemską, oraz system obrony przeciwrakietowej Proca Dawida, przeznaczony do przechwytywania taktycznych rakiet balistycznych, rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz pocisków wystrzeliwanych na odległość od 40 do 300 km.