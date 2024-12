Premier Gruzji: Jesteśmy gotowi na nowe relacje z UE

Kobachidze zaznaczył, że wznowienie relacji z UE i USA zależy od trzech kluczowych warunków, które, jego zdaniem, przyniosą "stabilizację w regionie". - Pierwszy to były wybory parlamentarne, które są zakończyły, istnieje rząd. Drugi to wybory prezydenckie w USA. Inauguracja prezydenta odbędzie się 20 stycznia, czyli za trzy tygodnie będziemy mieli nową rzeczywistość. Trzecim to zakończenie wojny w Ukrainie" - wyliczył Kobachidze