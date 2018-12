Premier Francji nie przyjedzie do Polski na COP24. Przez zamieszki w Paryżu

Edourad Philippe nie przyjedzie na szczyt klimatyczny w Katowicach - poinformowała kancelaria premiera Francji. Powodem są manifestacje "żółtych kamizelek" przeciwko cenom paliwa. Sobotnie starcia były bardzo gwałtowne, a władze obawiają się eskalacji protestu.

Szefa rządu zastąpi podczas wizyty w Polsce minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnościowej Francois de Rugy. To on będzie przewodniczył francuskiej delegacji. Edourad Philippe miał przylecieć do Polski w niedzielę po południu i pozostać na szczycie COP24 do poniedziałku.