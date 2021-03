Premier wrócił z Paryża. Na lotnisku bronił prezesa Orlenu. "Bezpardonowy atak na Daniela Obajtka"

AstraZeneca. Szczepić się czy nie? Bartosz Arłukowicz mówi wprost

Premier podsumował wizytę w Paryżu. "NATO musi być główną platformą bezpieczeństwa"

- Wezwaliśmy z panem prezydentem Macronem do tego, by nie wywozić szczepionek z Europy. Dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, że Europa produkuje szczepionki, produkuje bardzo dużo szczepionek, znaczna część tych szczepionek jest poza Europę wywożona. My wzywamy KE do tego, by maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu - podkreślił.