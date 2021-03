Morawiecki spotkał się z Macronem. "Chcemy, aby szczepionki były produkowane na terenie UE"

Jako pierwszy głos zabrał prezydent Francji. - Będziemy bronić wspólnego frontu walki z pandemią tak, by nasi obywatele mieli równe prawa. (…) Chcemy, aby szczepionki były produkowane na terenie Unii Europejskiej – zapowiedział Macron.

Mateusz Morawiecki w Paryżu. Spotkał się z Emmanuelem Macronem

Oznajmił również, że tematem dzisiejszych rozmów będą m.in. zamówienia na szczepionki, które zostały już złożone oraz sposób ich realizacji. Podkreślał, że chodzi m.in. "o wzajemność w środkach, które są podejmowane we wszystkich państwach świata".

- Będziemy mówić również o wspólnych certyfikatach (…). O projektach ożywienia Europy, o strategii przejścia, o transformacji energetycznej – wymieniał Macron. Podziękował także polskiemu premierowi za to, że "w tak trudnym okresie przybył do Paryża, by świętować przyjaźń polsko-francuską i kontynuować dwustronny dialog".