“Premier będzie głównie dziękował”. Zaborowski o wizycie Morawieckiego w Londynie

Dziś Mateusz Morawiecki spotka się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. - Premier z pewnością podziękuje Wielkiej Brytanii za wysłanie żołnierzy na granicę polsko-białoruską - mówił w programie “Newsroom” dr Marcin Zaborowki z “Res Publiki Nowej”. - Dodajmy też, że jednostki brytyjskie służą w jednostce NATO, która stacjonuje w Orzyszu - zaznaczył - Po Stanach Zjednoczonych mają drugi co do wielkości zagraniczny kontyngent wojskowy w Polsce. - Sądzę, że w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa mamy do czynienia z dobrą współpracą polsko-brytyjską - ocenił ekspert.