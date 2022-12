Premier Armenii skrytykował Rosję. Jest odpowiedź Kremla

Do zarzutów odniosła się też rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. - Tym, którzy nie wiedzą, chciałabym przypomnieć, że wcześniej w tym regionie dochodziło do eskalacji i były problemy, a strony obwiniały się nawzajem i to rosyjskie siły pokojowe robiły wszystko, aby ustabilizować sytuację i udało im się to. Dlatego taka postawa wobec naszych sił pokojowych nie jest akceptowana - stwierdziła.