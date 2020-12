Premia dla szefowej Kancelarii Sejmu. Ostry komentarz Bartosza Arłukowicza

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska została nagrodzona blisko 10,5 tys. zł premii. Co na to europoseł PO Bartosz Arłukowicz? - Ja poznałem szefową Kancelarii Sejmu. Uznałem ją za osobę wybitnie niekompetentną i kompletnie poddaną partyjnej presji. Pani szefowa Kancelarii Sejmu jest po prostu urzędnikiem wykonującym polecenia partyjne. I to się nagradza w Polsce dzisiejszych czasów. Płaci się na lojalność i płaci się za bezmyślność - komentował w programie "Tłit". - Ci ludzie dziś budują swoje prywatne zaplecze finansowe, opierając się o zasoby państwowe. To karygodne i to wcześniej czy później będzie ukarane - dodał Arłukowicz.

