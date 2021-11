Prawo aborcyjne musi zostać doprecyzowane? Ginekolog: Przepisy są niejasne

Bolesław Piecha - ginekolog i poseł PiS - w rozmowie z WP przekazał, że należy powrócić do dyskusji nad możliwością przerywania ciąży ze względu na wady płodu. Czy prawo aborcyjne musi zostać w Polsce doprecyzowane? - Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby powoływanie komisji, która by orzekała w składzie trzyosobowym, tak jak w przypadku śmierci mózgu - komentował w programie "Newsroom" WP dr Michał Bulsa, ginekolog, członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. - Należałoby stworzyć podobne procedury. Jeśli mielibyśmy trzyosobowy zespół, który określiłby kryteria przerywania ciąży, to wprowadziłoby to jasność i klarowność sytuacji. Póki co przepisy są tak niejasne, że musi się odbyć konsultacja jednego lekarza z drugim, który nie zna pacjentki i lekarza, co w przypadku niedoboru lekarza jest po prostu niemożliwe. Taka jasna procedura mogłaby skutecznie ten proces usprawnić - ocenił dr Bulsa.