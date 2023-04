Prawdziwy powiew lata. Zrobi się naprawdę gorąco

Im bliżej do weekendu, tym ładniejsza pogoda. Już dziś poczujemy wyższą temperaturę i zobaczymy więcej słońca, ale w weekend czeka nas prawdziwy powiew lata. Temperatura w cieniu wzrośnie nawet do 22 stopni, co przy słonecznym niebie spowoduje, że zrobi się naprawdę gorąco.