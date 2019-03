Prawdziwe przeprosiny dla ofiary pedofilii. Biskup zabiera głos

Andrzej Czaja zabrał głos ws. oskarżeń o tuszowanie pedofilii. Biskup diecezji opolskiej odnosi się do słów Dariusza Kołodzieja, który jako 13-latek był molestowany przez księdza. Czaja zalecał wtedy "drogę dyskrecji", teraz przeprasza.

"Z całego serca przepraszam Pana, podobnie jak w naszym pierwszym spotkaniu i w liście pasterskim, za to, czego dopuścił się wobec Pana ks. Mariusz." - napisał duchowny na łamach opolskiego "Gościa Niedzielnego". Bp Czaja, zwracając się do pokrzywdzonego, przekonuje, że "drogę dyskrecji" wybrał na prośbę jego mamy.

"Księże biskupie, mój szacunek do ciebie nie istnieje"

- Wszystkie twoje kłamstwa, wszystkie twoje zaprzeczenia. Przyjeżdżasz do naszej parafii, odprawiasz Drogę Krzyżową, przepraszasz parafian za to, co się stało. Kiedy przeprosisz mnie? - dopytywał biskupa Czaję. Rzecznik diecezji opolskiej odnosił się do emocjonalnych argumentów pokrzywdzonego, ale duchowny postanowił zabrać głos.