Wyznanie ofiary księdza pedofila. "Gdzie ucieknie 13-letnie dziecko?"

Podczas konferencji Fundacji "Nie lękajcie się" głos zabrał mężczyzna, który w dzieciństwie był molestowany przez księdza. Drżącym głosem przeczytał wiadomości, które dostaje od czasu ujawnienia swojej historii.

W poniedziałek w Sejmie odbyła się konferencja Fundacji "Nie lękajcie się". Jej organizatorzy oddali głos mężczyźnie, który w dzieciństwie był molestowany przez duchownego. Do sytuacji dochodziło na terenie diecezji opolskiej.

Mężczyzna odczytał wiadomości, które otrzymuje od czasu ujawnienia swoich doświadczeń sprzed lat. - Lecz się na głowę człowieku, weź się ogarnij, płaczesz o byle co, a i tak nikogo to nie obchodzi (...) chłopie, miałeś 13 lat i się dałeś, nie mogłeś uciec - zacytował.

Uczestnik sejmowej konferencji uznał, że biskup "kłamie" i zaznaczył, że choć przeprosił parafian za sytuacje, do których dochodziło, nie skierował podobnych słów w jego kierunku. - Przeproś parafian za to, że przez tyle lat okłamywałeś ich i proboszcza mówiąc, że przenieśliscie tego księdza do innej parafii ze względu na jego stan zdrowia - powiedział.