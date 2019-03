Kościół w Polsce nie stawia czoła pedofilii. Włoski watykanista jest oburzony

Polski Kościół tylko udaje, że rozlicza się z pedofilią wśród duchownych. Takiego zdania jest proszący o anonimowość, watykański znawca polityki Kościoła. W rozmowie z WP nie kryje oburzenia postawą hierarchów.

- To jest po prostu skandal – mówi Wirtualnej Polsce wyraźnie wzburzony, włoski ekspert zawodowo zajmujący się polityką Watykanu i Kościoła. – Problemem pedofilii zajmuje się abp Marek Jędraszewski, który długo bronił abp Juliusza Paetza oskarżanego o molestowanie kleryków i księży. To jest po prostu okropne.

- W miejsce abp Stanisława Gądeckiego przyjechał właśnie abp Jędraszewski i jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem wyjechał na pielgrzymkę do Fatimy – mówi. – Po prostu wyjechał, zamiast siedzieć tu do końca i wziąć udział razem z Franciszkiem w nabożeństwie pokutnym. O czym więc my tu mówimy!