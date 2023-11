Prawdziwe oblężenie. W Beskidach komplet rezerwacji

Goście rezerwują krótkie terminy. Po świętach zmiana turnusu

Papierzyński zwrócił uwagę, że najczęściej rezerwacje są ograniczone do samych świąt Bożego Narodzenia lub powitania nowego roku. - Często rezerwowane są miejsca od 22 do 27 grudnia. Potem jest wymiana. Kolejni goście przyjeżdżają przed Sylwestrem i zostają maksymalnie do 2 stycznia - wskazał.