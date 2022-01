Prawa ręka Ziobry kandydatem do TK. Jest wniosek ws. Święczkowskiego

Najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry

Bogdan Święczkowski to jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Funkcję prokuratora krajowego pełni od marca 2016 r. To on m.in. zdecydował o przeniesieniu Ewy Wrzosek, która doprowadziła do wszczęcia śledztwa ws. wyborów kopertowych.