Pracodawcy sprawdzą paszporty covidowe swoich pracowników? Rzecznik MZ o szczegółach projektu

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ustawą, która pozwoli pracodawcom na weryfikację zaszczepienia przeciw COVID-19 u swoich pracowników. Jak poinformowała w środę WP, część posłów PiS jest jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu. - Myślę, szczegóły dotyczące tego projektu przekażemy w przyszłym tygodniu. (...) Póki co robimy krok do przodu. Nie chodzi o to, aby wprowadzić pewną dozę kary dla niezaszczepionego pracownika. Chodzi o to, aby pracodawca mógł uniknąć konsekwencji zakażenia jednej osoby w dużym zakładzie pracy - przekazał w programie "Newsroom" WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. - Stąd też konsekwencji finansowych czy karnych dla pracownika nie będzie. Nie będzie bezpłatnego urlopu, nie będzie zwalniania z pracy. Ale będzie możliwość przesunięcia na inne stanowisko, gdzie nie będzie kontaktu z innymi pracownikami czy klientami. My damy pracodawcy narzędzie, na podstawie którego będzie mógł wymagać okazania certyfikatu szczepiennego - tłumaczył urzędnik. Prowadzący Mateusz Ratajczak dopytywał, czy proponowana ustawa ma szansę zostać uchwalona w Sejmie. - Pewnym w życiu nie można być niczego, jak sam pan wie. Liczymy jednak, że głos pracodawców, przedsiębiorców w Sejmie spotka się ze zdecydowaną większością. (...) Uważam, że taka większość na pewno się znajdzie - stwierdził Andrusiewicz.