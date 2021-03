Prace społeczne za propagowanie faszyzmu. Jest wyrok sądu w Kaliszu

W Kaliszu zapadł wyrok w sprawie propagowania faszyzmu. Chodzi o sprawę dwóch mieszkańców Kalisza z 16 września 2017 r. - 45-letniego Pawła K. i 36-letniego Piotra T. Do zdarzenia doszło przed stadionem KKS przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu.

Oskarżeni pozowali do zdjęć, wykonując ręką gest hitlerowskiego pozdrowienia z flagą z krzyżem celtyckim. Piotr T. opublikował jedno ze zdjęć na swoim profilu na Facebooku.

Kalisz. Prace społeczne za propagowanie faszyzmu. Jest wyrok sądu

- Nie budzi wątpliwości, że oskarżeni w dniu zdarzenia, w otoczeniu licznych osób i w miejscu publicznym, w okolicznościach wskazujących na możliwość zaobserwowania ich działania przez bardzo dużą liczbę osób wykonali gest hitlerowskiego powitania. Działali umyślnie w swoim rodzaju wyreżyserowanych okolicznościach tworząc swoistą scenografię z pomocą flagi z krzyżem celtyckim. Posługiwali się swoistym dresscodem. Mimo że krzyż celtycki pierwotnie miał inne znaczenie, obecnie nie budzi wątpliwości, że został on zawłaszczony prze ruchy neonazistowskie, skinheadowskie, czy skrajnych nacjonalistów (...). W świetle historii naszego kraju, z zakresu zniszczeń i traum wojennych, które odcisnęły piętno na całych pokoleniach niemożliwym jest przypisanie innych znaczeń - uzasadniła decyzję sędzia Anna Zawiślak.

Hitlerowskie pozdrowienie i flaga z krzyżem celtyckim. Wcześniej sąd uniewinnił mężczyzn

To jest drugi wyrok w tej sprawie. Wcześniej Sąd Rejonowy w Kaliszu uniewinnił 45-letniego Pawła K. i 36-letniego Piotra T. - którzy nie przyznawali się do zarzucanych im czynów - od zarzutu propagowania faszyzmu. Po zaskarżeniu wyroku przez prokuraturę sąd okręgowy zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.