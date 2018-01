Promują faszyzm. Polskie organizacje, których możemy się obawiać

Członkowie neonazistowskiej "Dumy i nowoczesności" nie są wyjątkiem. Organizacji, które za wzór stawiają Hitlera jest więcej. "Faszyzm? My jesteśmy gorsi" - zwykł mówić przewodniczący jednej z nich.

Jedną z organizacji otwarcie nawiązujących do faszyzmu i nazizmu jest Narodowe Odrodzenie Polski. Ich strona pełna jest zdjęć mężczyzn wykonujących gest "hailowania". Członkowie tej formacji politycznej sami siebie nazywają radykalnymi nacjonalistami. Można wywnioskować, że jednym z ich celów jest doprowadzenie do tego, by "rasy się ze sobą nie mieszały", bo mieszanie to " zagrożenie dla rasy białej".