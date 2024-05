Praca albo deportacja? Scholz o Ukraińcach w wieku poborowym

Kijów zablokował usługi konsularne

W kwietniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podpisał nową ustawę o mobilizacji, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym systemie rekrutacji do armii i rozszerza uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wówczas wyjaśniano, że celem ustawy jest poznanie zasobów kadrowych, jakimi dysponuje Ukraina.