Ppłk Goryszewski: "Trwają poszukiwania naziemne"

W nocy od strony granicy z Ukrainą na teren polskiej przestrzeni powietrzni dostał się niezidentyfikowany obiekt. Został on uchwycony na radarze w okolicach Zamościa i Hrubieszowa. Następnie znikł z radaru. Obecnie trwają prace, które mają ustalić, co stało się z obiektem i jaka była jego trajektoria. Jak powiedział dla TVN24 ppłk Goryszewski, należy go łączyć ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę, jaki wówczas miał miejsce.