Nawałnice nad Polską. Napływają przerażające zdjęcia

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Podbeskidziu w sobotę rano w ciągu godziny spadło miejscami do 22 mm deszczu na metr kwadratowy, najwięcej w Kończycach Małych. Na Podbeskidziu obowiązują do późnego wieczora w sobotę dwa ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia: meteorologiczne i hydrologiczne. Synoptycy przestrzegli przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu, od 20 mm do 30 mm, oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę, lokalnie do 85 km. Miejscami może spaść grad.