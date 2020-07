Poznań. Zarzuty po adresem Jacka Jaśkowiaka. "On zarządza ludźmi przez strach"

Jacek Jaśkowiak tłumaczył w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, że zastępczyni przebywała od kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. – Chciałem się z nią skontaktować telefonicznie, ale to połączenie było odrzucane – mówił Jaśkowiak. – Uznałem, że w tych okolicznościach wyślę jej co najmniej SMS-a, nie miałem okazji zakomunikować jej tego osobiście – dodał.

Sporną kwestią okazała się również decyzja podjęta podczas epidemii koronawirusa. Katarzyna Kierzek-Koperka miała zamknąć miejskie lasy bez zgody prezydenta Jaśkowiaka. – To kłamstwo. Na dzień przed wprowadzeniem zakazu wstępu do lasu konsultowałam to w gronie zarządu miasta. Wtedy nie mogłam się dodzwonić do pana prezydenta, ale wysłałam mu SMS z informacją, że lasy zamykam. Odpisał mi, że to dla niego logiczne i że robimy tak samo jak Lasy Państwowe – przekonuje Kierzek-Koperska.