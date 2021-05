Poznań. Zabójstwo 3-letniej dziewczynki. Nowe informacje w sprawie

Instytucja społeczna, do której trafiła Magdalena C. (której nazwy ze względu na osoby w niej pracujące nie będziemy ujawniać - przyp. red.), zajmuje się pomocą osobom pozbawionym wolności. Jej siedziba znajduje się w Poznaniu. W szczególności próbuje zapobiegać "powrotowi do przestępstw osób przebywających w Zakładach Karnych”.