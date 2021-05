Poznań. Zabiła 3-letnią córkę. Jest decyzja ws. aresztu

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 11 w jednym z mieszkań na poznańskim Grunwaldzie. Matka zaatakowała swoją 3-letnią córeczkę kuchennym nożem - zadała jej trzy ciosy w klatkę piersiową. Dziecko przewieziono do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. 3-latka zmarła w czasie operacji. Lekarze z poznańskiego szpitala poinformowali, że 3-letnie dziecko miało bardzo głęboką ranę kłutą serca.