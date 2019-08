Poznań. Wyniki rekrutacji uzupełniającej. Ponad 400 uczniów nie dostało się do żadnej szkoły

Poznańskie szkoły średnie ogłosiły wyniki drugiego naboru. Do żadnej ze szkół nie zakwalifikowało się 425 uczniów. - To dramat młodych ludzi, który pokazuje, jak nieudolna była wprowadzona przez rząd reforma - mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski.

Poznań. Na uczniów, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, wciąż czekają miejsca w liceach czy technikach (poznan.pl)

W rekrutacji uzupełniającej brali udział uczniowie, którzy podczas pierwszego naboru nie dostali się do wybranych placówek. W Poznaniu przed takim problemem stanęło ok. 3,4 tys. osób. - Tak jak w przypadku innych skutków reformy oświaty, przygotowanie miejsc dla podwójnego rocznika spadło na barki samorządowców. Zrobiliśmy co w naszej mocy - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

- Niestety, wielu uczniów nie dostanie się do wybranej placówki, mimo że ciężko pracowali i osiągnęli dobre wyniki w nauce. To dramat młodych ludzi, który pokazuje, jak nieudolna była wprowadzona przez rząd reforma - dodał. Po drugim etapie do żadnej ze szkół nie zakwalifikowało się 425 uczniów. Nadal pozostaną dla nich miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych.

Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Przemysław Foligowski uważa, że miejskie władze stanęły na wysokości zadania. - Przez najbliższe 4-5 lat będą odczuwane skutki zaistniałej sytuacji. Niedogodności będą związały się z grafikiem zajęć, infrastrukturą i wyzwaniami kadrowymi. Do tego dochodzą koszty finansowe, a słyszymy zapowiedzi, że dużym miastom będzie ścinana subwencja oświatowa - wyjaśnia Wiśniewski.

Kandydaci, którzy dostali się wybranej szkoły muszą potwierdzić, że chcą w niej kontynuować naukę. Mają na to czas do 29 sierpnia. Wtedy będzie wiadomo, gdzie zostały wolne miejsca. Dzień później komisje podadzą do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych. Ruch między szkołami nie kończy się wraz końcem sierpnia. Niektórzy uczniowie miejsca mogą szukać miejsca jeszcze w pierwszych tygodniach września. Wszystko zależy jednak od dyrektorów szkół i wolnych miejsc.

