Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak dostał list z pogróżkami. Jaśkowiak: "Groźby były ewidentne"

Prezydent Poznania dostał list z pogróżkami. - Grożono mi, że spotka mnie to, co zamordowanego prezydenta Gdańska - powiedział sam Jacek Jaśkowiak. Autorem listu ma być recydywista skazany za zabójstwo matki Bogdana Borusewicza – informuje "Gazeta Wyborcza".

Do listu z pogróżkami odniósł się sam prezydent Poznania. Podczas wtorkowej konferencji Jacek Jaśkowiak stwierdził, że w liście skierowanym do niego "była ewidentna groźba". - Nie zamierzam zmieniać moich planów ani ograniczać moich kontaktów z mieszkańcami - zapewnił prezydent.

Jaśkowiak podał, że autor gróźb przestrzegał do przed aktywnością w mieści i spotkaniami z ludźmi. - Groźby dotyczyły m.in. festynów. Mogłoby mnie spotkać to, co prezydenta Gdańska - mówił Jaśkowiak.