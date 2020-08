Poznań. Wybuch w kamienicy na Dębcu. Tomasz J. skazany na dożywocie

- W ocenie sądu zgromadzony materiał dowodowy był jak najbardziej wystarczający, wbrew twierdzeniom obrońców, do zakończenia postępowania i stanowi podstawę do uznania, że oskarżony dopuścił się wszystkich zarzucanych mu czynów - cytuje słowa sędzi Katarzyny Obst portal gloswielkopolski.pl.

Przypomnijmy, że do wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu doszło rano 4 marca 2018 roku. W ruinach kamienicy znaleziono 5 ciał, 22 osoby zostały ranne.

Kamienica na Dębcu, w której doszło do wybuchu

Kamienica na Dębcu, w której doszło do wybuchu

Początkowo sądzono, że doszło do tragicznego wypadku. Dopiero dzień później okazało się, że przed wybuchem ktoś zamordował jedną z mieszkanek kamienicy - Beatę J. Zabójca zadał jej 11 ciosów nożem, a następnie znieważył zwłoki. By ukryć morderstwo, doprowadził do wybuchu gazu.