Poznań. Wielka reklama na kamienicy. Reaguje wiceprezydent i koreański koncern

Sprawą zajął się wiceprezydent miasta. W mediach społecznościowych zaapelował do technologicznego giganta o usunięcie reklamy z budynku. - Dziś na jednej z kamienic w centrum miasta zawieszono reklamę państwa produktów, co do legalności której są - delikatnie mówiąc - duże wątpliwości. Z pewnością nie posiada ona zgód MKZ (jest to bowiem obszar ochrony konserwatorskiej) - tłumaczy samorządowiec.