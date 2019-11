Poznań. Potężna awaria na dworcu: ruch pociągów wstrzymany

Potężna awaria w stolicy Wielkopolski. Awarii uległ komputerowy system sterowania ruchem na Dworcu Głównym w Poznaniu. Ruch został wstrzymany, a pociągi notują kilkudziesięciominutowe opóźnienia.

Do awarii doszło około 2.00 w nocy z poniedziałku na wtorek. "Z powodu awarii technicznej pociągi nie dojeżdżają do stacji Poznań Główny. Pociągi zatrzymują się stacjach ościennych (Poznań Wschód, Starołęka, Górczyn etc.). Nad niezwłocznym usunięciem problemu pracują ekipy techniczne. Prosimy o korzystanie z komunikacji miejskiej" - przekazało Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu.