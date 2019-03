Poznań. Pięć osób oskarżonych o handel narkotykami. Wśród nich żołnierz

Piątka podejrzanych miała handlować amfetaminą i marihuaną w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie). Postępowanie w tej sprawie prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

W związku ze sprawą, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła zarzuty pięciu osobom, w tym żołnierzowi zawodowemu w stopniu starszego szeregowego. Podejrzanym zarzucono wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Grozi im za to od 2 do 12 lat więzienia. Usłyszeli również zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych, zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.