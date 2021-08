Poznań. Od parkingowej stłuczki do potrącenia świadka. Jest nagranie

- Zatrzymałam auto i zwróciłam uwagę, by zostawiła chociaż swój nr telefonu, nie chciała tego zrobić. Wiedziałam, że mogę nie zapamiętać z emocji numeru rejestracyjnego, dlatego sięgnęłam po telefon by zrobić zdjęcie. Stanęłam jej na drodze. Kobieta stała się agresywna. Powiedziała, że się spieszy i nie zwracając na mnie uwagi odjechała. Nie wiem, co by się stało, gdybym się potknęła i upadła. Mogło się to dla mnie źle skończyć - powiedziała potrącona na parkingu kobieta.