Poznań. Mniejsza produkcja rogali świętomarcińskich

Rogale Świętomarcińskie. Tradycja przegrywa z koronawirusem

- W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 zamówienia rogali składane przez firmy są mniejsze nawet o 90 proc. Sytuacji nie poprawiają też obostrzenia nałożone na lokale gastronomiczne. Jego firma od dawna sprzedaje rogale przez internet, ale nie jest to znaczący kanał dystrybucji, powiedział w rozmowie z PAP Robert Einbacher z poznańskiej cukierni Kandulski

Rokrocznie 11 listopada w dzień imienin św. Marcina, na głównej ulicy w Poznaniu odbywała się parada, był też kiermasz rogali. W ten tradycyjny smakołyk zaopatrują się nie tylko poznaniacy, ale także przyjezdni. Według niektórych szacunków, w okolicach 11 listopada mieszkańcy i turyści zjadają łącznie nawet ok. 1 mln tego regionalnego przysmaku.

Poznańskie cukiernie pomimo obowiązujących obostrzeń zapraszają do siebie po ten przysmak. Część z tych miejsc oferuje też bezpłatny dowóz do klienta, w ofercie proponuje od kilku do kilkunastu rogali.