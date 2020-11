Marsz niepodległości 2020. Jest decyzja sądu

Marsz niepodległości. Sąd utrzymał zakaz

W mediach społecznościowych pojawiła się reakcja Roberta Bąkiewicza Prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości "Jeżeli R. Trzaskowski odwołuje się do zagrożenia epidemiologicznego, to powinien powstrzymywać wszystkie manifestacje, które były w ostatnich tygodniach na ulicach Warszawy. Jeśli tego nie robił, to wydany przez niego zakaz jest zwyczajną segregacją na tle światopoglądowym". W swojej wypowiedzi odniósł się do protestów, które w ostatnim czasie przeszły przez Warszawę.