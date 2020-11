Premier apeluje: oddawajcie krew i osocze

Premier Mateusz Morawiecki w sobotnim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowym podkreślił, że jesienna fala koronawirusa uderzyła mocniej, niż przewidywały to jakiekolwiek scenariusze. Szef rządu zwrócił uwagę, że z koronawirusem zmaga się cały świat.

- Mam wielką prośbę do wszystkich ozdrowieńców - oddawajcie krew i osocze, pomóżcie ocalić czyjeś życie - apelował premier podczas wizyty w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu mówił o tym, że "listopad może być najtrudniejszym miesiącem w walce z epidemią". Mówił też o solidarności. Apelował nie tylko do ozdrowieńców, ale także do całego społeczeństwa. Podkreślił, że "dopóki nie zostanie wynaleziona skuteczna szczepionka, to oddawanie krwi, jest jedną z metod, która spowolni chorobę. Tym samym jest szansa na uratowanie ludzkiego życia".