Koronawirus. Premier w Katowicach: budujemy kolejny szpital na 500 łóżek

W Polsce obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia epidemiologicznego . - Włączyliśmy hamulec bezpieczeństwa, by ratować ludzkie życie i zdrowie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki, który przebywał z wizytą na budowie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 w Katowicach.

- To szpital na 500 łóżek, z czego 100 jest respiratorowych. Dzisiaj przyjechało tu sześć tirów, z łóżkami, respiratorami, kardiomonitorami - mówił premier.

Koronawirus. Premier: respiratory są dostępne

I podkreślił: - Każdy szpital, który zwróci się do ARM, otrzyma respirator w terminie do 48h. Są one dostępne.