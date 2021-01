Poznań. Były salezjanin szokuje. "Tu jest twarz tego pana"

Inauguracja Joe Bidena. Aleksander Kwaśniewski: to próba powrotu do normalności, łatwo nie będzie

Poznań. Kontrowersyjne wypowiedzi ks. Michała Woźnickiego. "Wysługuje się Żydom?"

- I teraz pytanie. Jako Żyd to w Starym Testamencie grzechy sodomskie są grzechami, za które jest szeol, Hades. No a w Nowym Testamencie - piekło. No a co w przypadku Polaka, który by się wysługiwał Żydom, gazecie żydowskiej? - pytał były salezjanin na mszy.