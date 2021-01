Poznań. Akt oskarżenia za obrzucenie kościoła jajkami

Poznań. Zofia N.: To był wyraz gniewu

Wicedyrektorka Galerii Miejskiej Arsenał nie czuje się winna, a stawiane jej zarzuty nazwya absurdalnymi. - To nie była obraza jakichś konkretnych osób, ale wyraz mojego gniewu, buntu, mojego niezrozumienia dla tego, co się dzieje w Polsce; dla pseudoorzeczenia pseudotrybunału. To była część demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet. Był to wyraz mojego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tu chodziło o mnie, o prawa kobiet, nie o jakichś panów patriarchów - oni urażają nas od wieków - powiedziała Zofia N. w rozmowie z PAP.