Poznań. 15-latek opublikował film, na którym grozi bronią. "Już nie jesteście bezpieczni"

"Już nie jesteście bezpieczni, to strzela naprawdę i mocno" - w taki sposób zwrócił się do internautów 15-latek z Poznania. Na udostępnionym nagraniu chłopak prezentuje broń i grozi kolegom ze szkoły. Policja potwierdziła autentyczność nagrania, teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.



"Niby zwykła klama, ale niezwykła. Teraz już nie będziecie bezpieczni na korytarzach ze mną w klasie. To strzela naprawdę i to porządnie. Mocno. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wzmocniony zamek, wzmocniona lufa, metalowa. Widzicie to maleństwo, dwudziestka dwójeczka, teraz poczekajcie. Nadchodzi" - słychać na nagraniu. "Już nie jesteście bezpieczni, jeśli kiedykolwiek byliście" - dodaje 15-latek.