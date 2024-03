Poziom wody w Morzu Kaspijskim spada. "Bliski historycznemu minimum"

Morze Kaspijskie jest największym jeziorem świata. Jest to bezodpływowy zbiornik słonej wody, którego długość wybrzeża wynosi około 6,6 tys. km. Do niego mają dostęp pięć państw: Turkmenistan, Iran, Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja. Kazachstan ma dostęp do około 2,3 tys. km brzegu zbiornika.