Badania potwierdzają skuteczność trzeciej dawki szczepienia przeciw COVID-19

Prowadząca badania dr Saiag zwróciła uwagę, że na podstawie uzyskanych danych można wywnioskować, dlaczego powszechne szczepienia trzecią dawką szczepionki na COVID-19 w Izraelu doprowadziły ostatecznie do spadku czwartej fali epidemii w tym kraju. - Teraz widzimy, co się działo za kulisami. Mieliśmy gwałtowny wzrost ilości przeciwciał. Może wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale teraz mamy dane, które to potwierdzają - powiedziała izraelska badaczka.