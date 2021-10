Koronawirus w Izraelu. Nowy subwariant Delta AY4.2 wykryty u dziecka

Koronawirus. Nowa odmiana Delty, jest reakcja Wielkiej Brytanii

Nowa odmiana wariantu koronawirusa Delta - znana jako AY4.2 - została zidentyfikowana w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2020 roku. Teraz tamtejsze służby sanitarne podają, że na razie nie ma dowodów na to, by to właśnie ta odmiana stała za utrzymującym się na Wyspach wysokim wskaźnikiem zakażeń.