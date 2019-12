WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

"Poziom hipokryzji nie do wyobrażenia". Leszek Miller ostro o nagraniu z Andrzejem Dudą - Mnie nie osłabiają takie wypowiedzi Andrzeja Dudy, bo jestem mocnym człowiekiem, ale poziom hipokryzji pana prezydenta jest rzeczywiście... Rozwiń Poziom zakłamania tego towarzystwa … Rozwiń Transkrypcja: Poziom zakłamania tego towarzystwa i jego hipokryzji Nie po prostu Czy pana osłabiają takie wypowiedzi Mnie nie osłabiają bo jestem mocnym człowiekiem ale poziom hipokryzji i pana prezydenta Niedobra Że to na takie tłumaczenie że prezydent powiedział to bo nie wiedział że jest na No i co z tego że nie wiedział Albo się mówi coś do czegoś jest przekonany I można to powiedzieć w każdej sytuacji Dobrze nie mów Albo się zastrzega Być może mojej Przesadza Wstawiony ale chciałem powiedzieć to idę Natomiast prezydent początku w tej sprawie do końca nie ma racji tak samo jak i przedstawiciele I ja mam nadzieję że Komisja Europejska Inna instytucja Trybunał Sprawiedliwości będą w takich sytuacjach decydować z całą ostrością i Z całą stanowczością Bo to co się w tej chwili dzieje na próbę uchwalenia Nieszczęsne ustawy To jest próba Wyrażenia W stosunku do sędziów którzy chcą stosować prawo euro Że chcą orzekać zgodnie z sugestia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Więc tutaj Unia Musi Zara Bo to już nie jest tylko kwestia Przestrzegania polskiego prawa Przestrzegania unijnego prawa W takim razie to bardziej prezydent Andrzej Duda się pogubił że mówi raz tak raz Czy bardziej rzecznik jego się pogubił tłumacząc w ten sposób że powiedział bo nie wiedział że był nagrywany niejedna i Ja natomiast oni wszyscy Panie dyrektorze realizują linię którą wyraził całkiem niedawno pan prezes Kto wypowiedział chyba już po wyborach Że została ostatnia barykada do Lapis Tą Baryka do jest Bytom barykadę Powiedział pan Kaczyński i widzi Jaka jest próba zdobywa czas zdobywania tej barykady Ale ja mam nadzieję że za My po Polskie społeczeństwo jakie Unia Europejska To barykady obraz