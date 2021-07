Poziom głodu na świecie rośnie. ONZ Alarmuje

- Pomimo 300-procentowego wzrostu światowej produkcji żywności od połowy lat 60., niedożywienie jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia średniej długości życia. W świecie obfitości nie ma usprawiedliwienia dla faktu, iż miliardy ludzi nie ma dostępu do zdrowej diety. To jest niedopuszczalne - stwierdził szef ONZ.