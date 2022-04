Pożegnali Milanka, którego przygniotła płyta nagrobna. Apel matki rozdziera serce

Do tragedii doszło w świąteczny poniedziałek na cmentarzu we wsi Kamienica w powiecie płońskim. Rodzina przyjechała odwiedzić groby bliskich, nikt nie podejrzewał, że dojdzie do tragicznego wypadku. W pewnej chwili na dziecko spadła płyta nagrobna. Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gdy ratownicy dotarli do poszkodowanego chłopca, natychmiast podjęto reanimację. Niestety, dziecka nie udało się uratować.