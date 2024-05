Pożar w Warszawie. Chemicy analizują stan powietrza

Z informacji przekazanych przez strażaka wynika, że służby powiadomił o wybuchu pożaru automatyczny system monitorowania zainstalowany w hali. - Tak szybkie rozprzestrzenienie się ognia jest sytuacją nietypową. Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną pożaru. Ustalać to będą biegli. Być może nie zadział system odcinający poszczególne strefy w hali, co miało zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia - powiedział komendant.